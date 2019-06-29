سعاد المصرى: ثورة 30 يونيو خلصت المصريين من حكم الجماعة الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن ثورة 30 يونيه تعد ثورة الفخر والاعتزاز التى انتصر فيها الشعب، وأن المرأة المصرية لعبت دورًا عظيمًا خلال هذه الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجال وأن جميع أطياف الشعب المصرى كان لهم دور بارز فى هذه الثورة.
وأضافت، أن الشعب المصرى عبر عن إرادته الحرة وجسد ملحمة شعبية سجلها التاريخ بأحرف من نور لتدرس لأجيال وراء أجيال فى ثورة 30 يونيو، وأثبتوا للعالم أجمع أنهم من يصنعون مستقبل بلدهم ويعيشون أزهى عصور الديمقراطية.
وأكدت المصرى أن ثورة 30 يونيو خلصت الشعب المصرى من حكم جماعات متطرفة لا دين لها ولا وطن، وأن المصريين استطاعوا أن يكتشفوا هذه الجماعات مبكرا، كما أنهم بثورتهم المجيدة خلصوا المنطقة من الإرهاب وأعمال العنف والتخريب التى تقوم بها الإرهابية.
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