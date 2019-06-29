شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وفد البرلمان ومحافظ الإسكندرية يزورون الحديقة الجديدة بمدخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية، حديقة مدخل مدينة الإسكندرية من على الطريق الصحراوى أمام كارفور.

جاء ذلك فى ختام الزيارة الميدانية التى بدأتها اللجنة قبل يومين لمحافظة الإسكندرية، حيث رافق الوفد البرلمانى خلال الزيارة، الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، بضرورة إطلاق اسم على هذه الحديقة بعد عمليات التطوير التى أدخلت عليها، مشددا أيضا على أهمية تركيب إشارات مرور فى المنطقة لتسهيل مرور المواطنين والانتقال بين جانبى الطريق.

من جهته أكد محافظ الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، أنه سيتم بالفعل تركيب إشارات مرور لتسهيل مرور المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم النظر فى اختيار اسم للحديقة.