شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج تطوير الهيئة العامة للطرق والكبارى × 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري خلال العام المالي الجديد 2019/2020، في ضوء البرنامج الرئيسي والذي يتمثل في إنشاء وتطوير شبكة الطرق والكبارى وصيانتها وتخطيط وتنظيم النقل البرى بين الاقاليم، والبرامج الأربعة الفرعية المنبثقة عنه.

‌

وأوصت اللجنة البرلمانية، بضرورة توجيه مزيد من الاعتمادات لتنفيذ البرنامج الثانى المتعلق بصيانة شبكة الطرق والكبارى القائمة، وذلك لتنفيذ المستهدف من الحفاظ على شبكة الطرق التابعة للهيئة.

‌

ونستعرض برامج الهيئة العامة للطرق والكباري كالآتي:

‌

‌

1- برنامج إنشاء واستكمال شبكة الطرق والكبارى

‌

- إنشاء شبكة طرق قادرة على ربط محاور الدولة وتحقيق فرص الاستثمار بما يتوافق مع المعايير العالمية.

‌

- استكمال شبكة الطرق القائمة بما يضمن تحقيق أهداف الدوله المخطط لها.

‌

-إنشاء كبارى سطحية وعلوية وأخرى على النيل تربط محاور المدن ببعضها البعض مما يضمن سهولة التحرك.

‌

2- بحوث مشروعات الطرق والكبارى:

‌

- وضع تقييم شامل لأعمال الطرق والكبارى وإعداد البرامج اللازمة.

Advertisements

‌

- تحديد المواصفات الفنية للمواد المستخدمة ومواصفات تنفيذ الأعمال من الناحيتين الانشائية والهندسية.

‌

- إجراء الدراسات والأبحاث وإبداء المشورة الفنية وتصميم المشروعات.

‌

3- البرنامح الداعم:

‌

- عمليات الصيانة الذاتية ومستلزماته

‌

- أعمال الشراء اللازمة لاتمام نشاط الهيئة.

‌

4- صيانة الآلات والمعدات:

‌

رفع كفاءة العاملين بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء طبقا للبرامج المعدة من الدولة.

‌

‌

‌

‌