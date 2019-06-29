شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن ذﻛﺮﻯ ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل ﻋﻼﻣﺔ فارقة في ﺫﺍﻛﺮﺓ أبناء شعبنا العظيم، وتاريخ بلادنا، حيث إنها أنقذت وطننا الحبيب من مصير مجهول لمحاولات الاختطاف التي هددت هويته وحاضر أبنائه ومستقبلهم، واستطعنا جميعا ﺍﺳﺘﻌﺎدة دولتنا ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ جماعة الإخوان ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺍلتي ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، تنفذها بالتواطؤ مع العديد من أعداء الوطن.

وأشارت العبسي، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن اختيار المصريين في 30 يونيو، كان للدولة المصرية ولهويتها المدنية الراسخة، على مدار العصور والأزمان، فوطننا مصر المحروسة، عاد ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼم وصاحب الريادة وربان سفينة العالم نحو السلام والأمان والخير والتعمير، كسابق عهده منذ فجر التاريخ، مضيفة : "اليوم حينما نتذكر جميعا كيف مر علينا احداث عصيبة مليئة بمخططات ونوايا شريرة، ونوايا تزرع الشوك والخراب في جسد بلد تحلم بالود والسلام، وشعب يعشق الضحكة والمحبة والوئام، ويطوق إلى حياة آمنة ومستقرة، شعب يعيش منذ آلاف السنين دون تفرقة، لا يعرف إلا أننا جميعا نسيج واحد بكافة أطيافه وفئاته".

وأضافت "العبسي"، أن المرأة تمكنت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تحقيق العديد من المكاسب، والحصول على المزيد من الحقوق في شتى المجالات والتي لم تصل إليها من قبل، فقد تبوأت المرأة اليوم العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، كما حصلت على اكبر نسبة تمثيل بمجلس النواب، متابعة: " لا شك أن دور المرأة في بناء الأوطان، هو دور مهم للغاية، كما أن المرأة المصرية تحرص على دعم بلادها على كافة المستويات، وفي أصعب الأوقات".

وأردفت العبسي: " لقد نجحت المرأة المصرية فى كشف ﻛﺬﺏ ﻭﺗﻀﻠﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ وفضح ﻧﻮﺍﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺿﺪ مصر وﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وأنقذنا وطننا الغالي من دوامة الفوضى، لافتة إلى أنها كانت في مقدمة الصفوف مع مختلف أبناء الشعب خرجت لتطالب برحيل الإخوان من الحكم، ولم تخف على نفسها من تهديداتهم ووعيدهم لجموع المصريين المناوئين لهم، حتى كان النصر العظيم بإزاحتهم من الحكم".

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ولفتت "العبسي" إلى أن القيادة المصرية، بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بخطوات فاعلة ومؤثرة، من أجل تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا، واقتصاديا، مما حدا بالأحزاب أن تسير على نهج القيادة في دعم مشاركة المرأة في العمل السياسيى، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبح لديها الثقافة والوعي والحرص على المشاركة السياسية، لاسيما في ظل مناخ داعم ومحفز تقدمه القيادة المصرية.

وتابعت رئيس نوعية المرأة بالوفد، أن هناك العديد من الأبطال يضحون بأرواحهم، من أجل حماية الوطن، فلا يجب أن ننسى دماء الشهداء الأبرار والدور البطولي لرجال الجيش والشرطة، في الدفاع عن الوطن، ودور المراة المصرية وأفراد الشعب كافة الذين شاركوا في كتابة نهاية تاريخ الجماعة الإرهابية، وتخليص البلاد من شرورها .

ووجهت العبسي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لجهوده المكثفة خلال الفترة الماضية، لتدشين العديد من المشروعات الهامة التى جعلت من مصر دولة قوية ، ووضعها في مقدمة الامم.

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