برلماني: ثورة 30 يونيو نسفت مخططات اختطاف الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو عام 2013.

وأكد "السويدي" في بيان السبت، أن هذه الثورة التاريخية أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأي جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها ونسفت جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد ونجحوا بكل كفاءة واقتدار في تحطيم ونسف جميع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية لاختطاف مصر.

وأكد النائب طلعت السويدي، أن 30 يونيو ثورة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء وتأكد العالم كله أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة رسموا خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من إحتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر لدورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا هدف له سوى بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية والحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون.