برلماني: إصلاح الجهاز الإداري للدولة يساهم في تحقيق الأهداف التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالجهد المبذوول لتنفيذ خطة الدولة للوصول لجهاز إداري كفء وفعال يعمل على إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

واكد "بركات"، في بيان السبت، أن الجهاز الإداري يعاني منذ عقود من التعقد والتشابك وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، وعدم وجود عدالة جغرافية في توزيع العاملين.

وأضاف أن خطة الحكومة الموضوعة ستساهم في القضاء على البيروقراطية وتمكين المواهب من إحتلال الدرجات الوظيفية التي يستحقونها، إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد لرفع مستوى الموارد البشرية بجهات الدولة كافة، ووضع مقترحات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري.

وتابع :"إصلاح الجهاز الإداري ضرورة لضبط الموازنة العامة للدولة بالعمل على تقليص عدد العاملين والحد من نصيب الأجور، كما أنه يعطي الفرصة لزيادة دور القطاع الخاص لاستيعاب كافة الداخلين لسوق العمل".