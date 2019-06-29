تفاصيل زيارة وفد من نائبات البرلمان المصري لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن وفد نائبات البرلمان وجه دعوة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لزيارة مصر والبرلمان، للإطلاع على أخر التطورات والمستجدات فيما يخص قضية المرأة على أرض الواقع.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن وفد البرلمان اطلع نواب مجلس الشيوخ الإيطالي بالتطورات الحادثة في مصر خاصة في مجال تمكين المرأة، والتغييرات الدستورية التي تمت بزيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان.

وأيضا تطورات تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتأكيد على متانة وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا بشكل عام.

وأكدت رئيس اللجنة الفرعية، على أهمية هذه الزيارة التي قام بها وفد نائبات البرلمان لإيطاليا لتبادل الخبرات، لافتة إلى أن هناك بعض المشاكل المشتركة بين مصر وإيطاليا فيما يخص قضايا المرأة، وأنهم دعوا لزيارة وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي للاستمرار في العمل علي قضايا المرأة بين دول البحر المتوسط.

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وأوضحت سيلفيا نبيل، أن زيارة وفد نائبات البرلمان التي تمت نهاية الأسبوع الماضي، ضمت النائبات "سيلفيا نبيل، إيناس عبد الحليم، ودينا عبد العزيز، ماجدة نصر، وهند الجبالي".

وأشارت "نبيل" إلى أن الوفد البرلماني عقد عدة لقاءات هامة، تضمنت لقاء في مجلس الوزراء الإيطالي، بحضور أمين عام إدارة تكافؤ الفرص ورئيس مكتب المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس الوزراء لورا مينيسوتشي.

وأيضا عقد لقاء مع عضو مجلس الشيوخ ووزيرة الخارجية السابقة إيما بونينو، إلى جانب زيارة مجلس مدينة روما.

وأضافت نبيل، أن الوفد عقد لقاء أيضا مع نائب وزير الاقتصاد الإيطالي، وعشاء من وزارة الخارجة الإيطالية بحضور السفيرة لورا كامبريني رئيسة جمعية الدبلوماسيات الإيطاليات، وأيضا لقاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي.

يذكر أن الفود البرلماني، زار إيطاليا بناء على دعوة من OECD الشرق الأوسط، ومجموعة السبعة، وذلك لدعم مشاركة المرأة في البرلمان ورسم السياسات، وهو البرنامج الذي بدأن منذ عام وتعد هذه الفعالية آخر فاعلية له لتبادل الخبرات.