هل تم تشويه جامع خواند أصلباي أثناء ترميمه؟.. مسؤول أثري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بالعديد من الانتقادات بسبب ترميم مسجد خوند أصلباي في الفيوم، الذي تم افتتاحه أمس الجمعة، بحضور وزيري الآثار والأوقاف، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، أن المسجد تم تغيير لونه وتشويهه بشكل كبير، مقارنة بما كان عليه المسجد قبل ترميمه.

من جانبه نفى غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، كل ما أثير بشأن الجامع، مؤكدًا أنه التزم بكل المقاييس العالمية في ترميم الآثار.

وقال "سنبل"، في تصريح صحفي السبت، إن تداول بعض الصور ليس دليلا على تشويه الأثر لأن هذه الصور خادعة وعلى من يدعي تشويهه أن يذهب بنفسه إلى المسجد ليتأكد من صحة الترميم، مشيرًا إلى أن كل أعمال الترميم سواء في داخل المسجد أو في واجهته تمت مطابقة للمواثيق العالمية للترميم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، أن تخطيط المسجد أختلف عما تم بناؤه عليه في بدايته نظرًا لأنه كان مبني على قنطرة الوداع إلى أن وقع فيضان قديم فسقطت القنطرة، ومع سقوطها سقط الجزء الذي يعلوها من المسجد.