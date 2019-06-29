متحدث النواب: 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان ورئيس حزب الحرية المصري، أن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصري لاسترداد وطن كادت أن تخطفه جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الثورة الخالدة أنقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية.

وقال "حسب الله" في بيان السبت، إن الجماهير المصرية خرجت ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومرشدها للحفاظ على الهوية المصرية للدولة المصرية بجميع مؤسساتها والحفاظ على وحدة وتماسك المصريين ووحدة الأراضي المصرية.

وأكد أن العالم كله شهد الشعب المصري العظيم الذي خرج للميادين في ثورة 30 يونيو ضد محاولات الأخونة للدولة كما أن العالم أصبح على وعي وإدراك كاملين أن هذه الثورة التي تحتفل مصر بمرور 6 سنوات عليها تعتبر من أفضل الثورات البشرية التي رفضت اختطاف جماعة لوطن.

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وقال متحدث النواب، إن الشعب في هذه الثورة الفريدة قدم إنذارًا على يد محضر للإخوان بأن المصريون ثائرون لإسقاط حكمهم في 30 يونيو، مشيرًا إلى أن إسقاط الإخوان تبعه تحسن كبير وملحوظ في دور مصر الإقليمي والسياسة الخارجية على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد 30 يونيو شهدت تحسنا واضحا في السياسة تجاه القارة السمراء قائلا :"عادت مصر لريادة القارة الأفريقية بخلاف الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، والقيام بمشروعات قومية عملاقة والتي أنعكست على مناخ الاستثمار وساهمت في تحسن الاقتصاد".

ووجه "حسب الله" التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو وعلى الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الخير قادم ومصر ستحقق الكثير من الإنجازات وستحقق التنمية الشاملة.