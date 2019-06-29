تسببت في الحرائق.. برلماني يطالب بالقضاء على الأسواق العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، وهو ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف.

وأوضح "متولي" في بيان السبت، أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، وان عدد كبير من العقارات بالشارع تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحوّلت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.

وأضاف أن هناك مشكلة أساسية تكمن في إقامة الأسواق بأماكن مكتظة بالسكان وبحارات وشوارع ضيقة، حتى أن سيارات الاسعاف لا تستطيع التدخل بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في أي حدث طارئ، وهو ما يخلف خسائر مادية بالملايين بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن ما يزيد من الخسائر على أصحاب المحلات هو الجهل بأهمية التأمين عليها.

وطالب النائب، بوجود حملات دورية لرفع اشغالات الباعة الجائلين لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء والأسعاف في حالة نشوب الحرائق، بالإضافة إلى التفتيش على إجراءات الأمن الصناعي وفي حالة وجود مخالفة لهذه المعايير يتم إغلاق المحل التجاري حتى يلتزم صاحبه بهذه الشروط.