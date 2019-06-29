تأجيل احتفالات 30 يونيو في الفيوم بسبب "أبو الوفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قررت سماح كامل مدير عام الثقافة الجماهيرية في الفيوم، تأجيل احتفالات قصر ثقافة الفيوم بذكرى 30 يونيو والتي كان مقررًا أن تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك إلى يوم الخميس المقبل حدادًا على وفاة الفنان محمد أبو الوفا.

يذكر أن "أبو الوفا" من مواليد قرية "تلات" التابعة لمركز الفيوم، وعاش مع والده بمنطقة "النافع" في المدينة، حتى جرى تعينه مدرسًا بالتربية والتعليم، ثم انطلق للتمثيل بفرقة المسرح في قصر ثقافة الفيوم، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

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وكان "أبو الوفا" قبل مرضه الأخير يخطط لتأسيس مؤسسة تهتم بتنمية المواهب وتدريبها على الثميل، حسبما أكد صديقه المحاسب أحمد عبد المنعم.

وأضاف أن "أبو الوفا" كان ملتزمًا أخلاقيًا إلى أقصى درجة وعاشقًا لتراب الفيوم خاصة أن زياراته للفيوم كانت تقتصر على الجلوس مع المبدعين بقصر الثقافة والنصح لشباب الممثلين.

يشار إلى أن جنازة الفنان الراحل تشيع بعد عصر اليوم في مسقط رأسه بقرية "تلات".