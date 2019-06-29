تعليم شمال سيناء تكشف تفاصيل اليوم الثامن في امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

كشفت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء تفاصيل اليوم الثامن لامتحانات الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

وأكدت "مرتجي" على انتظام سير العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في مدراس شمال سيناء وسط أجواء من الاستقرار، مؤكدة أنه بنهاية الامتحانات لم ترد أي شكاوى لغرف المتابعة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضافت وكيل وزارة التعليم، أن 1749 طالبًا لهم حق دخول الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، حضر منهم 1728 طالبًا وتغيب 21، بينما بلغ عدد طلاب في مادة التفاضل والتكامل 396 طالبًا وتغيب منهم طالبان فقط، وفي لجان مادة علم النفس حضر الامتحان 900 طالبًا وتغيب 10 طلاب.