"السودان.. المجلس العسكري يعلن بيانا بشأن "مليونية 30 يونيو

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، بيانا يحمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن أي أضرار مادية أو بشرية جراء المسيرة المليونية المزمع انطلاقها غدا الأحد.
وصرح المجلس العسكري الانتقالي في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا): "لقد أعلنت قوى الحرية والتغييرعن مسيرة 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي، بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك".
وأضاف البيان "لقد بذل المجلس العسكري الانتقالي كل جهوده
ويأتي هذا التحذير قبل مسيرة مليونية (30 يونيو) التي دعا إليها تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في محاولة لاستئناف ضغط الشارع على المجلس العسكري، ولمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي هذا السياق، طالبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) المجلس العسكري الانتقالي بالسماح بالاحتجاجات السلمية، وتجنب استخدام القوة.
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