زلزال متوسط القوة يضرب محافظة فارس الإيرانية

حدوث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، فى منطقة أهل التابعة لناحية أشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران. جنوب إيران. وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن زلزالا بقوة 4 ريختر ضرب هذه المنطقة، الساعة 11:19 ظهر اليوم، وعلى عمق 12 كم من سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع ضحايا. وتقع منطقة أهل على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.

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