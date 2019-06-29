مصادر دبلوماسية ترجح زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لواشنطن الشهرالمقبل

رجحت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، قيام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بزيارة إلى الولايات المتحدة شهر يوليو المقبل.

وذكر مصدر دبلوماسي في تصريح لصحيفة "ذا دون" الباكستانية ''إن الأمر مرجح لكنه ليس نهائيا حيث ما زال الطرفان يعملان على تحديد موعد.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمود شاه قريشي، صرح في إسلام آباد، الخميس الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لعمران خان لزيارة واشنطن في يونيو الجاري لكنه لم يستطع القيام بتلك الزيارة بسبب جلسة الميزانية.

وأستكمل وزير الخارجيةقائلا إن المحادثات بين الزعيمين ستركز على القضايا الإقليمية المهمة، حيث ساعدت باكستان الولايات المتحدة في بدء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان.

وتبحث حكومتا البلدين إمكانية قيام خان بزيارة إلى واشنطن منذ يناير الماضي عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد سيحدث قريبا جدا.

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