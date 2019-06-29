قرقاش: الحضور السعودي في قمة العشرين يدعم مصلحة المنطقة

أشار وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش اليوم، السبت: إن الحضور السعودي في قمة العشرين يدعم مصلحة المنطقة.
مضيفا: "أن دور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي هو لمصلحة العربوالمنطقة".
وأكد قرقاش في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر أن الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية "مبشرة" قائلا : "نحن نرى في ازدهار
السعودية ازدهارنا .. وفي استقرارها استقرارنا".
ذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأس وفد المملكة في قمة العشرين التي جمعت 37 دولة ومنظمة، حيث أكد في كلمة له في جلسة ختام القمة عزم المملكة على مواصلة العمل للتقدم.
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