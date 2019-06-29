قرقاش: الحضور السعودي في قمة العشرين يدعم مصلحة المنطقة

أشار وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش اليوم، السبت: إن الحضور السعودي في قمة العشرين يدعم مصلحة المنطقة.

مضيفا: "أن دور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي هو لمصلحة العرب