وزير عدل بريطاني سابق يرجح أن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية كان عملًا مشروعًا

رجح وزير العدل البريطاني السابق، كيني ماكاسكيل، أن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة التى حدثت في وقت سابق من الشهر الجاري كان عملا مشروعا.

وذكر السياسي الإسكتلندي الذي تولى حقيبة العدل خلال فترة 2007-2014، في مقال نشرته صحيفة The Scotsman: "إسقاط الطائرة المسيرة العسكرية الأمريكية

يبدو عملا قد يكون مشروعا، في ظل تدخل آلة حرب هائلة في أراضي إيران".

ووضح الوزير السابق إلى أن كل إيراني التقاه كان شخصا رائعا يتطلع إلى حياة أفضل ومرحا، مشددا على أن الحل للنزاع ليس

في شن حرب، بل في دعم الإصلاحات المعتدلة في الجمهورية الإسلامية.

ويشار إلى أن ماكاسكيل هو من قرر الإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي، عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق مدينة لوكربي البريطانية عام 1988.

واعتبر الوزير السابق أن تفجير لوكربي جاء ردا على إسقاط القوات الأمريكية بالخطأ طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج في العام نفسه.