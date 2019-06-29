متحدث حكومي: رئيس قبرص يخضع لعملية جراحية لإصابته بكسر في الفخد

ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو :"إن الرئيس نيكوس أناستاسيادس أُصيب بكسر في عظمة الفخذ بساقه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية على إثرها".
وأضاف برودرومو في بيان، اليوم السبت أنه لا
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أناستاسيادس (72 عامًا) قد خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في شهر ديسمبر عام 2014 لتقويم صمامات القلب التي تعاني من قصور، كما أنه حاليًا يعد رئيسًا للبلاد للسنة الثانية من الفترة الرئاسية الثانية على التوالي والتي مدتها خمس سنوات.
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