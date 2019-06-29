وزير خارجية إيران يحيى ذكرى الهجمات الكيميائية العراقية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تنسى الدعم الغربي للرئيس العراقي السابق صدام حسين في ذكرى الهجمات الكيميائية، التي نفذتها العراق ضد إيران، مشددا

على أن الشعب العراقي صمد حينها وسيصمد الآن.

وكتب ظريف في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت "في 28

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يونيو نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في ساردشت، إيران".

وأضاف :"لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغاز على شعبنا".

وتابع الوزير الإيراني "صمدنا وقتها وسنصمد الآن".