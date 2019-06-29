توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين روسيا واليابان

وقعت اليابان وروسيا، اليوم السبت، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك، وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية بحضور الرئيس الروسي بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الجانبين عقدا اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، من بينها السياحة والاستثمار، عوضا عن مذكرة للشراكة الاستراتيجية لتطوير إنتاج المعدات

الطبية في روسيا.يذكر أن قادة مجموعة العشرين حذروا من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا، وذلك مع زيادة حدة التوترات التجارية والجيوسياسية، متعهدين بالعمل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وجاء ذلك حسب البيان الختامي للقمة.