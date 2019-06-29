ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب قضايا التجارة ومستجدات الأحداث الإقليمية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي عقدا اجتماعاً، عبر ترامب في مستهله عن اعتزازه بصداقة سمو ولي العهد السعودي، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية، بين أميركا والسعودية وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، واصفاً إياها بالرائعة.

وقد أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على مشاعره الترحيبية.

Advertisements

وقال: "نحن نحاول أن نعمل الأفضل لبلدنا المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة، وإن عملنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، نحتاج إلى عمل المزيد".

وأضاف قائلاً: "قمنا بالعمل معكم فخامة الرئيس وأنجزنا العديد من الإنجازات العظيمة على الصعيد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، بشكل خاص وبشكل غير مسبوق في الماضي، واعتقد أن هذا الأمر سيسهم على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير الوظائف والأمن في كلا البلدين، ونأمل في عمل المزيد".

اقرأ أيضاً... ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية ويبحث تطوير العلاقات التاريخية

عقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.