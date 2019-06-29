كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: أمريكا تضغط على ألمانيا لتمديد عملياتها العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعدت واشنطن من ضغوطها على برلين بهدف توسيع مهمتها لمكافحة الإرهاب في سوريا، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيجل" في تقارير.

تدير ألمانيا حاليًا طائرات استطلاع ودبابات في سوريا، كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يقاتل فلول "داعش" الإرهابيين.

ووفقًا لمجلة "دير شبيجل"، تنتهي ولاية البرلمان ذات الصلة في أكتوبر، لكن الولايات المتحدة، تريد إجابة سريعة من ألمانيا حول ما إذا كانت ستمدد انتشارها.

علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة، وهي الدولة الغربية الوحيدة التي تشغل قوات في البلد الذي مزقته الحرب - سوريا -، تريد من برلين أن تتخذ خطوة غير مسبوقة لنشر قوات برية في سوريا.

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وبحسب ما ورد، تم طرح القضية خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل هذا الأسبوع.

وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية في ألمانيا التقرير، قائلًا، إن الدبلوماسيين قد أجروا "تحقيقات ملموسة وينتظرون بشغف رد الفعل الألماني"، بحسب المجلة.

يعارض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، مطالب الولايات المتحدة، والذي يريد من الحكومة إنهاء مشاركتها في سوريا هذا العام.

لكن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء ألمانيا في التحالف رغم الخلافات الداخلية. بما أن "داعش" مهزوم في الغالب، فقد حثت واشنطن برلين وراء الكواليس على دعم منطقة عازلة مقترحة على طول الحدود السورية التركية التي يبلغ طولها 460 كيلومتراً.

وكما أوردت المجلة، وضع الاستراتيجيون الأمريكيون مطالبهم الشهر الماضي في رسالة إلى وزير الدفاع الألماني أورسولا فون دير لين، لكنهم لم يتلقوا إجابة حتى الآن - ويعتقد أن هذا قد أحبط الولايات المتحدة.