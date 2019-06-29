كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب حافلة في شمال تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 14 شخصًا عندما انقلبت حافلة تنقل السياح الصينيين في منحنى حاد في منطقة دوي ساكيت في شيانغ ماي، شمال تايلاند، ظهر اليوم السبت.

وقال العقيد بونجبيرا كارادكيت، رئيس مركز شرطة دوي ساكيت، لقناة تلفزيونية إن الحادث وقع على طريق سريع.

وأظهرت صور تلفزيونية الركاب الذين كانوا يحاولون الزحف من الحافلة المنقلبة بينما أخرجهم عمال الإنقاذ من الحافلة.

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وقال الكولونيل بونجبيرا على شاشة التلفزيون إن الحافلة التي تقل سائحين صينيين كانت تعمل لدى هانا تور مع لوحة ترخيص شيانغ ماي.

وأضاف أن 14 شخصا من بينهم سائحون صينيون والسائق وأحد أفراد طاقم الحافلات أصيبوا.

وقال أيضًا إن ثلاثة ركاب أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى دوي ساكت.

