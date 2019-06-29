كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي اليوم السبت إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة التي توترت بسبب سنوات من الصراع الدبلوماسي بشأن أوكرانيا واتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكان فلاديمير بوتين يتحدث في قمة مجموعة العشرين في أوساكا حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة قضايا تتراوح بين التجارة ونزع السلاح. كما دعا ترامب لزيارة موسكو في مايو من العام المقبل.

وأضاف بوتين: "أن ترامب أبلغ عن تصرفات روسيا في سوريا".

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وأكد ترامب أن بوتين قد دعاه إلى حفل بمناسبة مرور 75 عامًا على هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية، قائًلا: "لقد دعاني وقلت إنني سأنظر فيه بجدية كبيرة".

ونوه بوتين: "أعتقد أننا كلانا ندرك أننا بحاجة إلى حل الوضع الحالي بطريقة أو بأخرى"، مضيفًا أن البلدين بحاجة إلى "العثور بطريقة أو بأخرى على القوة لقلب الصفحة والمضي قدمًا".

وقد ناقشا ازعيمان مزاعم التدخل في الانتخابات والوضع في فنزويلا. لكن لم يعطى أي تفاصيل.