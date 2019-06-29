كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتعال الغابات وانقطاع التيار الكهربائي عن أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كافح المئات من رجال الإطفاء، اليوم السبت، لاحتواء حرائق الغابات في جنوب فرنسا، في الوقت الذي تسببت فيه الموجة الحارة الخانقة في ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إيطاليا.

في منطقة جارد، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في فرنسا يوم الجمعة عند 45.9 درجة مئوية (114 درجة فهرنهايت)، أحرقت عشرات الحرائق نحو 600 هكتار (حوالي 1500 فدان) من الأرض ودمرت العديد من المنازل والمركبات، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ.

وحسب خدمة الطوارئ، تم تعبئة أكثر من 700 من رجال الإطفاء و 10 طائرات لمكافحة الحرائق في جارد، والتي تسبب بعضها في إغلاق أجزاء من الطرق السريعة مؤقتًا. وأُصيب العديد من رجال الإطفاء ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أنه تم اعتقال رجل لقيامه بإشعال الحرائق في إحدى قرى جارد.

Advertisements

وكما أوردت وكالة "روتيرز"، كان من المتوقع أن تتراجع الحرارة الشديدة اليوم السبت، في جنوب فرنسا، لكن لا يزال من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة.

إلى أقصى الشمال، كان من المقرر أن تشهد باريس أشد أيامها حرارةً في موجة الحر حتى الآن، حيث تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية.

فرضت السلطات في العاصمة حظرًا على قيادة السيارات القديمة للحد من التلوث الناتج عن موجة الحر.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هذا الأسبوع، إن العام 2019 كان على الطريق الصحيح ليكون من بين أهم الأعوام في العالم، وستكون الفترة 2015-2019 هي الأكثر سخونة في فترة الخمس سنوات المسجلة.

وأضافت، أن موجة الحر الأوروبية كانت "متوافقة تمامًا" مع التطرف المرتبط بتأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.