كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية ترحب بالاجتماع المقترح بين كيم ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسئول كبير بوزارة الخارجية بكوريا الشمالية، اليوم السبت بأن الاجتماع المقترح بين زعماء كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إذا حدث، سيكون مناسبة ذات مغزى تعمق علاقاتهم الشخصية.

حيث صرح بذلك تشو سون هوى، النائب الأول لوزارة الخارجية، بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريد صباح اليوم السبت بأنه يود أن يلتقي ويتبادل التحيات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح عندما يزور كوريا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع.

حيث كان من المتوقع أن يصل ترامب إلى سول مساء اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين لكوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في مدينة أوساكا اليابانية، ومن المقرر أن يزور المنطقة المنزوعة السلاح المتاخمة لكوريا الديمقراطية يوم الأحد.

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وقال تشوي إن الاجتماع، على النحو الذي اقترحه ترامب، سيكون "اقتراحًا مثيرًا للاهتمام للغاية، لكننا لم نتلق اقتراحًا رسميًا في هذا الصدد" من الولايات المتحدة.

حيث عقد كيم مؤتمرين مع ترامب خلال العام الماضي، عقد الأول في سنغافورة في يونيو 2018 والثاني في هانوي، فيتنام في أواخر فبراير.

مع توقف المفاوضات بين البلدين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية بعد فشل قمة هانوي في التوصل إلى اتفاق.

