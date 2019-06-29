كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يشن هجوما جديدا ضد الليبرالية الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آفاقًا جديدة ضد الليبرالية الغربية اليوم السبت، قائلًا إن سياسات مثل الترحيب بالمهاجرين أضرت بمصالح الناس.

في حديثه بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، صرح بوتين ان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 وانخفاض شعبية الأحزاب التقليدية في أوروبا كانا سببا في تزايد الفزع العام من السياسات الليبرالية السائدة. وأشاد بلقائه مع ترامب يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين ووصفه بأنه "براغماتي".

وأضاف بوتين "لقد تناولنا تقريبا كامل قائمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وبالطبع، تحدثنا عن الوضع في أنحاء مختلفة من العالم. وبشكل عام، كانت هذه المشاورات مفيدة".، مشير الي ان مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية كانت جزءًا من جدول أعمال حديثه مع ترامب.

