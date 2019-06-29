كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة فيضانات مفاجئة تجتاح روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت الأمطار الموسمية في منطقة سيبيريا إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من روافد نهر أنجارا، مما أدى إلى فيضانات كبيرة. وغمرت المياه حوالي 2500 منزل في 20 بلدة في شتى أنحاء المنطقة، وأنقذت السلطات آلاف السكان بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم فيما لقي شخصان حتفهما اليوم بعد أن رفضا إخلاء منزل أسرتهما.

وأفاد التلفزيون الرسمي الروسي بأن هناك مخاوف من فقدان مزيد من الأشخاص، فيما لا يرى الخبراء أن الفيضان سيشهد توقفا فوريا قريبا.

وانهار سد أيضا في مدينة تولون، مما أدى إلى غرق أكثر من 800 منزل واضطرار السكان المحليين إلى الصعود إلى أسطح منازلهم ليتم إنقاذهم.

كما أثرت الفيضانات على مطار محلي وأجزاء من شبكة كهرباء، فيما تم إخلاء مستشفى غمرته المياه في مدينة نيجنيوديسك.