كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: تركيا تستلم التقنيات الجزئية لأنظمة الدفاع الصاروخي S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين يوم السبت إن صفقة موسكو مع أنقرة التي بموجبها ستزود تركيا بأنظمة الدفاع الصاروخي من طراز S-400 لتركيا وتنص على تسليم جزئي للتكنولوجيات.

وكانت تركيا قد ذكرت في وقت سابق أنه لا توجد نكسة في خطتها لشراء أنظمة S-400 الروسية، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن تفهمه للقرار لكنه لم يستبعد فرض عقوبات عليه.

