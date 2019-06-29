في نشرة خاصة.. “الأرصاد” تحذر من موجة حر تنطلق غدا وتصل إلى 45 درجة

حذرت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة اليوم السبت، من موجة حر ستضرب عددا من جهات المملكة خلال الأيام المقبلة.

وكشف المديرية أن الطقس سيكون حارا بعدد من أقاليم المملكة انطلاقا من يوم غد الأحد لتستمر هذه الحالة إلى غاية يوم الثلاثاء، حيث ستسجل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 40 إلى 45 درجة مائوية.

وكانت المديرية في قد توقع في نشرة سابقة أن تتميز الحالة الجوية للمملكة، ليوم غد الأحد بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية وشرق البلاد، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

جدير بالذكر أن المنطقة المتوسطية تشهد خلال الفترة الحالية موجة حر شديد ضرب عددا من البلدان الأوربية لاسيما فرنسا، التي رفعت مسوى الإنذار إلى “الدرجة الحمراء”.