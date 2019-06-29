“أسود الأطلس” تكرس عقدتها لـ”فيلة” ساحل العاج

كرس المنتخب الوطني لكرة القدم، تفوقه في المباريات الأخيرة التي جمعته بكوت ديفوار، عندما فاز عليه، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، بملعب السلام في القاهرة، برسم الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.

وحققت العناصر الوطنية، بفوزها اليوم، الانتصار الثالث على التوالي ضد الإيفواريين، في ظرف سنتين، الأول في “كان” الغابون 2017، بهدف نظيف، والثاني في العام نفسه بأبيدجان بثنائية نظيفة برسم تصفيات كأس العالم، ثم اليوم في “كان” مصر 2019.

ويعود آخر فوز للمنتخب الإيفواري على المغرب في مباراة رسمية، إلى عام 2006 في أول جولة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، وفي المجمل تعود آخر هزيمة للمنتخب الوطني ضد كوت ديفوار، إلى عام 2015، في مباراة ودية أقيمت على ملعب أدرار بأكادير.