عاجل…سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال في طنجة-التفاصيل

تعرضت وكالة تحويل الأموال، قبل قليل، بحي الجيراري في طنجة، إلى عملية سطو مسلح من طرف مجهولين، وأدى ذلك إلى إصابة حارس للأمن الخاص جرى نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر الأمنية حلت بعين المكان فور توصلها بمعلومات تفيد وقوع عملية سرقة، حيث تم توقيف أحد مشتبهين بهم، تبين أنه من يقطنون بنفس الحي الذي تتواجد فيه الوكالة.
وتجري العناصر الأمنية في هذه اللحظة تحرياتها لتوقيف كل المشاركين في هذه العملية.
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