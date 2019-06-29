نجم برشلونة الإسباني تابع مباراة “الأسود” والكوت ديفوار

تابع عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا، المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني، المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي لكرة القدم، ومنتخب الكوت ديفوار، أمس الجمعة، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي أجريت بملعب “السلام”، في العاصمة المصرية القاهرة.

وسبق لديمبيلي، أن تابع أيضا مباراة الجزائر والسينغال، التي أقيمت بملعب الكلية الحربيةأ اول أمس الخميس.

نجم المنتخب الفرنسي، صرح في وقت سابق بأنه سيشجع منتخبين اثنين في “الكان”، هما السينيغال وموريتانيا، بحكم أن أصوله موريتانية.

وبالإضافة إلى ديمبيلي، فإن هذه المباراة تابعها، عدد من نجوم الكرة المغربية الحاليين والسابقين، على غرار التيمومي، بودربالة، بالإضافة إلى حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك المصري حاليا، واللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي.