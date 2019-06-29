ابن كيران: إن استمر الـPJD ولم تحله الدولة لا يجب أن يملأ الكراسي الفارغة فقط

في خروج جديد، قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، إن حزب العدالة والتنمية، إن استمر ولم يقع حله من طرف الدولة أو حل نفسه، فلا يجب أن يستمر لملأ المقاعد الفارغة فقط.

وأضاف ابن كيران، في كلمة نشرها بصفحته الشخصية بالفايسبوك، ألقاها أمام أعضاء بالحزب من الدار البيضاء، “نحن ساهمنا في الإصلاح والبداية كانت جيدة ولكنه بداية البداية فقط، لكن كيف سنحافظ على هذا النفس ونستمر كأداة للإصلاح في المجتمع؟”.

وقال أيضا، “حزب العدالة والتنمية إن كان سيستمر، وليس ضروريا لأنه ممكن أن تحله الدولة وممكن أن يحل نفسه، لكن الصواب أنه سيستمر، فهل سيستمر لملأ الكراسي الفارغة؟ أم ليكون فقط في الواجهة ويظهر في التلفاز ويقوم بالتدبير العادي؟”.

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وتحدث ابن كيران عن “وزراء سابقين يخرجون للشارع لا يعرفهم أحد ولا يسلم عليهم أحد حتى لو كانوا يعرفونهم”.

ويرى رئيس الحكومة السابق أن حزبه جيد لحد الآن، وأضاف، “الحكومة الحالية سنحكم عليها في نهايتها والعبرة بالخواتم، حتى حكومتي كان فيها نزول وصعود، وفي النهاية الشعب هو الذي أعطى النقطة في الانتخابات”.

وأوضح المتحدث أن حزبه انتقل من 107 إلى 125 مقعدا برلمانيا، مضيفا، “هذا غير طبيعي بعد نهاية الولاية الحكومية، ويؤكد أن الناس قدروا ما قمنا به، رغم مسيرة ولد زروال وتخويف الناس بالاصلاحات التي قمنا بها في التقاعد والمقاصة، والحديث عن المس بالقدر الشرائية للمواطنين”.