ترامب يعلن السماح باستئناف بيع المعدات الأميركية لـ"هواوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السّبت، بالتّوصّل لاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يشمل السماح للشركات الأميركية ببيع منتجاتها لشركة "هواوي" الصينية، وذلك في مؤتمر صحفي له على هامش مؤتمر قمة العشرين.

وأوضح ترامب في تصريحه أنّ المنتجات المقصودة هي "المعدات التي لا تمثل مشكلة كبيرة للأمن القومي (الأميركي)".

وفي أيار/ مايو الماضي، أدرج البيت الأبيض شركة "هواوي" التكنولوجية، ضمن القائمة السوداء في تشكيل الخطر على الأمن القومي الأميركي، مما جعل من الصعب على الشركة الصينية العملاقة، مواصلة التعامل مع الشركات الأميركية.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين "في الوقت الحالي"، وأضاف: "لن تفرض واشنطن رسوما جديدة أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل"، وتابع: "سنواصل المفاوضات مع الجانب الصيني".

وكان ترامب قد أشاد باجتماعه مع الرئيس الصيني قائلًا إنّ "الاجتماع مع الرئيس الصيني كان ممتازًا ومضت المحادثات بشكل جيد كما كان متوقعًا" وإن علاقات بلاده مع الصين "عادت إلى مسارها الصحيح".

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بدوره، قال شي خلال اجتماعه مع ترامب إن "الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة". وأضاف أن "التعاون والحوار أفضل من الخلاف والمواجهة".

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترت مؤخرا على خلفية تبادل فرض رسوم جمركية على واردات من الجانبين في ما بات يعرف بـ "حرب تجارية" بين الجانبين.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا، وردت الصين باتخاذ إجراءات مماثلة وفرضت رسوما على واردات أ.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، في حال لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.