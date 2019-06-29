اليمن: مقتل 7 مدنيين من عائلة واحدة في غارة لتحالف السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 7 أشخاص من عائلة يمنية واحدة في قصف سعودي لمنزل في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفقما أكد مسؤولون يمنيون.

وقال مسؤولون يمنيون إن تحالف السعودية - الإمارات العسكري شن غارتين جويتين، الجمعة، في منطقة خضير، أدت إلى مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأة و4 أطفال.

وأكد المسؤولون ذلك اليوم، السبت، لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإبلاغ وسائل الإعلام.

Advertisements

يشار إلى أن تحالف السعودية - الإمارات يشن حربا ضد اليمن منذ آذار/ مارس عام 2015. وأسفر القتال في اليمن عن مقتل أكثر من 91 ألف شخص، ودفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وتزامنت الجريمة الأخيرة ضد المدنيين في اليمن مع كشف تقرير للأمم المتّحدة عن انتهاكات جسيمة ارتكبها أطراف النّزاع في اليمن بحقّ الأطفال، وعن "استخفاف صارخ" بالقانون الدّوليّ وحقوق الطفل، بحسب ما صرّح به المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي بالمقر في نيويورك أمس، الجمعة.

ويعرض التقرير أرقامًا مروعة تشمل ما مجموعه 11 ألفًا و779 انتهاكًا جسيمًا ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، في الفترة ما بين 1 نيسان/ أبريل 2013 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2018.