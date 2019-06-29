الأمن الفلسطيني يعتقل مشاركين في ورشة البحرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، الليلة الفائتة، رجل الأعمال صالح أبو ميالة من مدينة الخليل، والذي شارك في ورشة المنامة في البحرين، علما أن الشعب الفلسطيني قد أجمع على مقاطعتها.

وأكدت مصادر فلسطينية اعتقال أبو ميالة من قبل عناصر المخابرات الفلسطينية العامة.

وجاء أن أجهزة الأمن الفلسطينية حاولت، خلال ساعات الليل الفائت، اعتقال باقي رجال الأعمال من الضفة الغربية الذين شاركوا في مؤتمر البحرين، ولكن تبين أنهم هربوا من مناطق السلطة إلى إسرائيل.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه من المحتمل أن يحاول بعضهم مغادرة البلاد من إسرائيل لتجنب الاعتقال في حال عودتهم إلى مناطق السلطة.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال أشرف الجعبري، المشبوه بعلاقاته مع الاحتلال والمستوطنين، كان المتحدث الفلسطيني الوحيد في مؤتمر البحرين.

وفي سياق ذي صلة، قررت بلدية يطا استبدال اسم شارع "البحرين" إلى "مرزوق الغانم" رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن.

كما أن هذا القرار، كما قال رئيس بلدية يطا إبراهيم أبو زهرة، جاء بناء على مطالبات من أهالي المدينة.