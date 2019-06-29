تقارير: نجم توتنهام يبحث عن منزل في مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إشارة جديدة دلّت على إمكانية انتقال نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، إلى ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن بعض أفراد عائلة إريكسن، شوهدوا مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد، يبحثون عن منزل جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة، تدعم الأنباء حول قرب انتقال اللاعب الدنماركي إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما بعد تعثر مفاوضات الميرينغي لضم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

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وأوضحت أن إدارة توتنهام تتمسك بالحصول على 100 مليون يورو، للتخلي عن خدمات إريكسن، رغم أن عقد اللاعب مع السبيرز ينتهي في صيف 2020.

يذكر أن إريكسن صرح عقب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بأنه يبحث عن خوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل.

ويعمل ريال مدريد حاليًا لتعزيز صفوفه بقوة، بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والأوروبي.