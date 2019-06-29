برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم هولندي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع بين قطبي إسبانيا على إبرام صفقة هولندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الوشيكة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يسقط دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، من حساباته ويخطط لضمه هذا الصيف.

وكان خط وسط برشلونة مكتملًا بالتعاقد مع فرينكي دي يونغ، بالإضافة إلى تواجد إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، كارليس ألينا، رافينيا ألكانتارا، دينيس سواريز وسيرجي روبرتو، ولذلك قل الاهتمام بفان دي بيك.

والآن عاد برشلونة لتوجيه الأنظار صوب نجم أياكس، بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا هذا الصيف.

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ويسعى ريال مدريد أيضًا لضم فان دي بيك، ولكن النادي الملكي ينوي عرض 50 مليون يورو فقط، بينما يطلب أياكس الحصول على مقابل من 60 إلى 65 مليونًا.

ووجه الميرنغي بوصلته إلى نجم أياكس، بعدما وجد صعوبات في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

يُذكر أن فان دي بيك، (21 عامًا) قدم موسمًا مميزًا مع أياكس؛ حيث لعب 57 مباراة، ولم يتعرض لأي إصابة، وسجل 17 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.