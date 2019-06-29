الإعلام الأمني: تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الارهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الارض".



وأضافت أنه "قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لاطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر اطلاق النار وقتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف"، مبينة أن "العملية تمت في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل".