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الجمعيات الفلاحية تكشف عن خطة لخفض أسعار البيض المحلي

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كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، السبت، عن وجود خطة لخفض اسعار البيض المحلي.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك خطة لخفض اسعار البيض المحلي، وذلك من خلال اجتماع اجري مع مربي الدواجن تمخض عن اتفاق يحدد الاسعار بما يناسب مستوى دخل المواطن العراقي" .

وأضاف أن "وزارة الزراعة عليها الاستمرار بتنظيم عملية الاستيراد بحسب ما يحتاجه السوق وعدم الاضرار بالمنتج المحلي"، مؤكداً أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".


يشار إلى ان السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الاونة الاخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة الى سبعة الاف دينار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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