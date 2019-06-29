الجمعيات الفلاحية تكشف عن خطة لخفض أسعار البيض المحلي

كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، السبت، عن وجود خطة لخفض اسعار البيض المحلي.
وأضاف أن "وزارة الزراعة عليها الاستمرار بتنظيم عملية الاستيراد بحسب ما يحتاجه السوق وعدم الاضرار بالمنتج المحلي"، مؤكداً أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".
يشار إلى ان السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الاونة الاخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة الى سبعة الاف دينار.
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