نائب: الدولة اصبحت مشلولة مع انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم

اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت، ان الدولة اصبحت مشلولة مع انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم، فيما دعا رئاسة البرلمان الى نشر اسماء النواب الذين تغيبوا عن الجلسة.
وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، انه "بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم فهذا معناه دخول المادة بالموازنة التي تنهي عمل الوكالات حيز التنفيذ، مايجعل الدولة العراقية مشلولة وكل شئ منتهي"، مبينا ان "عدم عقد جلسة البرلمان لهذا اليوم وبهكذا وقت حرج ومهم هي رسالة سلبية للشارع".
واضاف الزيادي ان "عدم حضور اعضاء البرلمان وفشل البرلمان بعقد جلسته يجعلنا امام علامة استفهام كبيرة، وشكوك بمحاولة البعض ادخال الدولة في فراغ"، لافتا الى "اننا حضرنا الجلسة اليوم ولم تعقد بسبب تغيب نواب بلا اعذار وربما كانت بعض الغيابات مقصودة لاحراج البرلمان والحكومة في هذا الوقت المهم وقبل ساعات من انهاء العمل بالوكالات".
وتابع ان "الوجوه التي تحضر الى البرلمان وملتزمة بعملها واضحة"، مطالبا رئاسة البرلمان بـ"لنشر اسماء المتغيبين بالموقع الرسمي وامام الشعب العراقي كي يطلع عليهم بشكل واضح".
يذكر ان مجلس النواب العراقي أجل اليوم السبت، عقد جلسته الى يوم غد الاحد، بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث تضمن جدول الاعمال التصويت على الدرجات الخاصة.
واضاف الزيادي ان "عدم حضور اعضاء البرلمان وفشل البرلمان بعقد جلسته يجعلنا امام علامة استفهام كبيرة، وشكوك بمحاولة البعض ادخال الدولة في فراغ"، لافتا الى "اننا حضرنا الجلسة اليوم ولم تعقد بسبب تغيب نواب بلا اعذار وربما كانت بعض الغيابات مقصودة لاحراج البرلمان والحكومة في هذا الوقت المهم وقبل ساعات من انهاء العمل بالوكالات".
وتابع ان "الوجوه التي تحضر الى البرلمان وملتزمة بعملها واضحة"، مطالبا رئاسة البرلمان بـ"لنشر اسماء المتغيبين بالموقع الرسمي وامام الشعب العراقي كي يطلع عليهم بشكل واضح".
يذكر ان مجلس النواب العراقي أجل اليوم السبت، عقد جلسته الى يوم غد الاحد، بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث تضمن جدول الاعمال التصويت على الدرجات الخاصة.
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