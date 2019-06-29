مصرع ثلاثة واصابة ١٢ اخرين بحادث سير على طريق كوت بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 12 اخرون على طريق الكوت- بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب ١٢ اخرون اثر حادث سير بتقاطع البتار على طريق كوت-بغداد". واضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".

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