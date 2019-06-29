انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم النيابية

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة التعليم انتخبت، اليوم، النائبة غيداء كمبش رئيسة لها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانتخاب جرى ضمن جولتين وكان المنافس مقدام الجميلي"، لافتا الى أن "كمبش حصلت على الاغلبية في الجولتين الانتخابيتين".