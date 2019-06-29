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انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم النيابية

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انتخبت لجنة التعاليم النيابية، السبت، غيداء كمبش رئيسة لها.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة التعليم انتخبت، اليوم، النائبة غيداء كمبش رئيسة لها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانتخاب جرى ضمن جولتين وكان المنافس مقدام الجميلي"، لافتا الى أن "كمبش حصلت على الاغلبية في الجولتين الانتخابيتين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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