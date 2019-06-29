اعتقال شخصين يقومان بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين يقومون بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي في المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز الامن الوطني في الديوانية وبالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومن خلال متابعة فنية القي القبض على متهمين اثنين يقومون بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي".



وأضافت القيادة، أنه "ضبط بحوزت المعتقلين الاجهزة الخاصة بالغش"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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