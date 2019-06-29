نائب يوجه رسالة الى الحكومة بشأن الدرجات الخاصة

وجه النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، السبت، رسالة الى الحكومة بشأن الدرجات الخاصة، فيما دعاها الى احترام رأي الشعب.
واضاف ان "تيار الحكمة يرفض هذا التقسيم بين الكتل"، لافتا الى "اننا سنعبر عن رفضنا من خلال مجلس النواب".
ووجه فدعم رسالة الى الحكومة "ابتعدي عن المحاصصة ونرفض هكذا تصرف"، مطالب "الحكومة باحترام راي الشعب وفتح المجال امام ابناء الشعب المختصيين لتقديم سيرهم الذاتية".
ورجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، اول امس الخميس، تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر، داعيا الى الالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد هذا الملف والنظام الاداري بالعراق عن جميع المسميات التي تنتهي بالمحاصصة.
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