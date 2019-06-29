مجلس البصرة: ذاهبون باتجاه تأسيس الاقليم ولن نتنازل عن ذلك

وقال المالكي في حديث لـ السومرية، ان "مشاكل البصرة مزمنة منذ سنوات وهي في تظاهرات مستمرة"، مبينا ان "الحكومة المحلية لم تتمكن من حل مشاكل وقضايا البصرة".

واضاف ان "المشكلة موجودة في النظام السياسي الحالي وكيفية ادارة البلد"، مشيرا الى ان "المتظاهرين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة بينها فرص عمل".



وتابع ان "رئيس الوزراء السابق زار سابقا البصرة واطلق 10 الاف درجة وظيفية لابنائها وعند عودته لبغداد لم نر شيئا"، موضحا ان "اسباب التاخر في تلبية مطالب المتظاهرين هو النظام الاتحادي".

واكد ان "تظاهرات الامس امام منزل رئيس مجلس المحافظة فيها اشارات سياسية"، لافتا الى ان "الواجهات السياسية دخلت ومدت اياديها ومخالبها في الشارع البصري وحركت التظاهرات باتجاهات سياسية".

واشار الى "اننا لن نصبر على هذه الحكومة التي لا تفرض هيبتها وارادتها"، مؤكدا "اننا ذاهبون باتجاه اقليم البصرة، وسيشرع البصريون في اجراءات تأسيس اقليمهم".



يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف حاول في عام 2008 تحويل المحافظة الى اقليم دون أن تتكلل محاولته بالنجاح، وفي عام 2015 قدم النائب السابق محمد الطائي طلباً آخر الى المفوضية العليا للانتخابات لإقامة الاقليم مصحوباً بتواقيع 44 ألف ناخب، وقد قبلت المفوضية الطلب، إلا أن الحكومة المركزية وجهت بالتريث في تنظيم استفتاء جزئي، وهي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتأسيس الاقليم.