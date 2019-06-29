ترامب يصل لكوريا الجنوبية ويأمل في "إلقاء التحية" على كيم

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، السبت، بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وحطّت الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" في قاعدة أوسان في جنوب العاصمة سيؤول.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

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وأضاف ترامب عبر تويتر "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعان مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك أتمنى رؤية زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".

ووصفت كوريا الشمالية عرض الرئيس الأمريكي المفاجئ بـ"المثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.

وتبذل جهود دولية لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبراير/شباط الماضي.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وحول الإجراءات التي يفترض أن تتخذها بيونج يانج في المقابل.

ونفى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مؤخرا، أن تكون المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونج يانج قد وصلت إلى "طريق مسدود"، داعيا إلى التحلي بالصبر بعد 70 عاما من "انعدام الثقة" بين الطرفين.