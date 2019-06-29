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مقتل وإصابة 14 شخصا في هجوم إرهابي جنوب الفلبين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الجيش في الفلبين رامون زاجالان أن 5 أشخاص بينهم مدنيان قتلوا جراء هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو جنوب البلاد. 

وأوضح المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 آخرين، فيما قتل مدنيان.

وأكد أن الهجوم يهدف إلى إرباك العمليات الأمنية المكثفة بعد تحقيق تقدم أمنى في هذه المنطقة مؤخرا.

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من جانبه، قال المتحدث العسكري المحلي ارفين ارسيناس: "لا نستبعد احتمال وقوف جماعة أبو سياف خلف العملية، غير أنّه لم يتمكن من تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة".

وتنشط في جنوب الفلبين جماعات مسلّحة عدة من أخطرها جماعة أبو سياف التي غالبا ما تقوم بعمليات خطف لأجانب للمطالبة بفدية مالية، وأعدمت الجماعة مرارا رهائن بقطع الرأس، وقد أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.

يشار إلى أن جماعة أبو سياف الإرهابية، مقرها جزيرة جولو النائية، اتهمت بارتكاب الاعتداء الأكثر دموية في الفلبين، وهو تفجير عبارة عام 2004 في خليج مانيلا أسفر عن مقتل 116 شخصاً.

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