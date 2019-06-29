حملة اعتقالات إسرائيلية تعقب مواجهات ليلية في القدس

شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيساوية بالقدس الشرقية المحتلة، السبت، بعد مواجهات ليلية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وقالت مصادر محلية في بلدة العيساوية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 19 فلسطينيا على الأقل، بينهم رجل وزوجته.

وجاءت الاعتقالات بعد مواجهات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم احتجاجا على استشهاد أحد سكان البلدة برصاص الشرطة الإسرائيلية التي أعقبت ذلك باقتحام البلدة بصورة استفزازية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في إفادة صحفية إن "80 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات المستمرة منذ يومين بينهم 50 في الساعات الـ24 الماضية بينهم 37 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و7 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والباقي نتيجة كسور.

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وكان شرطي إسرائيلي أطلق، مساء الخميس، الرصاص من مسافة قريبة على سمير عبيد، 20 عاما، ما أدى إلى استشهاده بعد أن اخترقت رصاصة قلبه وخرجت من ظهره.

وترفض الشرطة الإسرائيلية حتى الآن تسليم جثمان الشهيد لذويه الذين قالوا إنهم يرفضون أي محاولة من قبل شرطة الاحتلال للتفاوض على تسليم ودفن جثمانه في البلدة.

وبعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع البلدة أمس الجمعة خرج الفلسطينيون للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات الاستفزازية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه الفلسطينيين الذين ردوا برشقها بالحجارة.